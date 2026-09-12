Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691931
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Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GB
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting гармонично впишется в современный интерьер благодаря элегантному бежевому цвету и лаконичному сочетанию металла и стекла. Мощная производительность 950 м?/ч легко справляется даже с интенсивной готовкой, быстро очищая воздух как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции. Сенсорное управление делает использование вытяжки интуитивно простым и приятным, а три скорости позволяют выбирать оптимальный режим для любого блюда. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а встроенное освещение обеспечивает комфорт при работе на кухне. Возможность подключения воздуховодов диаметром 120 и 150 мм делает монтаж максимально удобным.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting гармонично впишется в современный интерьер благодаря элегантному бежевому цвету и лаконичному сочетанию металла и стекла. Мощная производительность 950 м?/ч легко справляется даже с интенсивной готовкой, быстро очищая воздух как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции. Сенсорное управление делает использование вытяжки интуитивно простым и приятным, а три скорости позволяют выбирать оптимальный режим для любого блюда. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а встроенное освещение обеспечивает комфорт при работе на кухне. Возможность подключения воздуховодов диаметром 120 и 150 мм делает монтаж максимально удобным.
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