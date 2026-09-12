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Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073

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Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073 - фото 1
Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073 - фото 2
Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073 - фото 3
Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик для инструментов, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
40.5
Высота, см
23.5
Длина, м
56
  • Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073 - фото 1
  • Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073 - фото 2
  • Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073 - фото 3
  • Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691491
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Ящик для инструментов
Габариты (ВxГxШ), мм
235х220х405
Габаритные размеры, мм
235х560х405
Страна производства
Германия
Комплектация
ящик для инструментов, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
40.5
Высота, см
23.5
Длина, м
56
Габаритные размеры), см
23.5х22х40.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х43х23
Вес, кг.
4.96

Описание товара Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073

Ящик Ryobi Link RSL102 средний 5132006073 имеет прочную конструкцию, выдерживающую удары и вес до 36 кг.



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Отзывы о товаре Ящик средний Ryobi Link RSL102 5132006073




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Ящик для инструментов
Габариты (ВxГxШ), мм
235х220х405
Габаритные размеры, мм
235х560х405
Страна производства
Германия
Комплектация
ящик для инструментов, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
40.5
Высота, см
23.5
Длина, м
56
Габаритные размеры), см
23.5х22х40.5
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Страна производитель
Китай
Описание
Ящик Ryobi Link RSL102 средний 5132006073 имеет прочную конструкцию, выдерживающую удары и вес до 36 кг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Доставка
Отзывы


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