Термометр инфракрасный Ryobi RBIRT08 5133004866
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термометр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691486
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
нет
Вид
лазерный
Время отклика
0.5
Дисплей
есть
Единицы измерения
градус Фаренгейта (°F), градус Цельсия (°C)
Звуковая индикация
нет
Класс
профессиональный
Комплектация
документация, батарея
Коэффициент эмиссии
0.95
Напряжение аккумулятора, В
9
Поверка
нет
Подсветка дисплея
нет
Тип питания
батарейки
Тип прицела
точечный
Оптическое разрешение
8:01
Спектральный диапазон
8-14 мкм
Определение влажности
нет
Память
нет
Минимальная определяемая температура, °C
-50
Максимальная определяемая температура, °C
550
Тип аккумулятора / батареек
крона
Индикатор зарядки аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
214
Описание товара Термометр инфракрасный Ryobi RBIRT08 5133004866
Инфракрасный термометр Ryobi RBIRT08 5133004866 предназначен для проверки наружных и внутренних поверхностей бытовых предметов, обнаружения горячих и холодных участков, утечек воздуха и т.д. Используется только внутри помещений.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
нет
Вид
лазерный
Время отклика
0.5
Дисплей
есть
Единицы измерения
градус Фаренгейта (°F), градус Цельсия (°C)
Звуковая индикация
нет
Класс
профессиональный
Комплектация
документация, батарея
Коэффициент эмиссии
0.95
Напряжение аккумулятора, В
9
Развернуть
Поверка
нет
Подсветка дисплея
нет
Тип питания
батарейки
Тип прицела
точечный
Оптическое разрешение
8:01
Спектральный диапазон
8-14 мкм
Определение влажности
нет
Память
нет
Минимальная определяемая температура, °C
-50
Максимальная определяемая температура, °C
550
Тип аккумулятора / батареек
крона
Индикатор зарядки аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Инфракрасный термометр Ryobi RBIRT08 5133004866 предназначен для проверки наружных и внутренних поверхностей бытовых предметов, обнаружения горячих и холодных участков, утечек воздуха и т.д. Используется только внутри помещений.
Термометр инфракрасный Ryobi RBIRT08 5133004866 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термометр инфракрасный Ryobi RBIRT08 5133004866