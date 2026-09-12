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Штора для ванной Haiba синяя (HB74003) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штора для ванной Haiba синяя (HB74003)

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Штора для ванной Haiba синяя (HB74003)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штора для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691454
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Штора для ванной
Высота, см
180
Длина, м
180
Комплектация
штора, кольца, упаковка
Материал
полиэстер
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х1800х1800
Габаритные размеры), см
180х180х180
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х33
Вес, г.
420

Описание товара Штора для ванной Haiba синяя (HB74003)

Штора для ванной Haiba. Исполнена из высококачественного полиэстера - экологически чистый и приятный на ощупь материал.

Отзывы о товаре Штора для ванной Haiba синяя (HB74003)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Штора для ванной
Высота, см
180
Длина, м
180
Комплектация
штора, кольца, упаковка
Материал
полиэстер
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х1800х1800
Габаритные размеры), см
180х180х180
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
180
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Страна производитель
Китай
Описание
Штора для ванной Haiba. Исполнена из высококачественного полиэстера - экологически чистый и приятный на ощупь материал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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