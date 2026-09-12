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Штора Savol для ванной комнаты (S-01820D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штора Savol для ванной комнаты (S-01820D)

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Штора Savol для ванной комнаты (S-01820D)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штора для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690064
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Штора для ванной комнаты
Высота, см
180
Длина, м
200
Комплектация
штора, 12 крючков, упаковка
Материал
полиэстер
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х2000х2000
Габаритные размеры), см
180х200х200
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х4
Вес, г.
420

Описание товара Штора Savol для ванной комнаты (S-01820D)

Штора для ванны Savol S-01820D представляет собой стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленная из 100% полиэстера, она обеспечивает надежную защиту от случайных брызг и влаги, сохраняя при этом свою яркость и эстетичность на протяжении долгого времени.

Отзывы о товаре Штора Savol для ванной комнаты (S-01820D)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Штора для ванной комнаты
Высота, см
180
Длина, м
200
Комплектация
штора, 12 крючков, упаковка
Материал
полиэстер
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х2000х2000
Габаритные размеры), см
180х200х200
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
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Страна производитель
Китай
Описание
Штора для ванны Savol S-01820D представляет собой стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленная из 100% полиэстера, она обеспечивает надежную защиту от случайных брызг и влаги, сохраняя при этом свою яркость и эстетичность на протяжении долгого времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штора Savol для ванной комнаты (S-01820D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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