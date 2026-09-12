Штора Savol для ванной комнаты (S-01820D)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штора для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690064
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штора для ванной комнаты
Высота, см
180
Длина, м
200
Комплектация
штора, 12 крючков, упаковка
Материал
полиэстер
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х2000х2000
Габаритные размеры), см
180х200х200
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х4
Вес, г.
420
Описание товара Штора Savol для ванной комнаты (S-01820D)
Штора для ванны Savol S-01820D представляет собой стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленная из 100% полиэстера, она обеспечивает надежную защиту от случайных брызг и влаги, сохраняя при этом свою яркость и эстетичность на протяжении долгого времени.
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Бренд
Тип товара
Штора для ванной комнаты
Высота, см
180
Длина, м
200
Комплектация
штора, 12 крючков, упаковка
Материал
полиэстер
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х2000х2000
Габаритные размеры), см
180х200х200
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
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Страна производитель
Китай
Штора для ванны Savol S-01820D представляет собой стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленная из 100% полиэстера, она обеспечивает надежную защиту от случайных брызг и влаги, сохраняя при этом свою яркость и эстетичность на протяжении долгого времени.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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