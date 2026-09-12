Сифон для раковины Haiba (HB80-7)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сифон
Цвет
черный
Комплектация
сифон, инструкция, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691301
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сифон
Высота, см
38
Длина, м
50
Габаритные размеры), см
38x50x33
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Комплектация
сифон, инструкция, документация, упаковка
Материал
Латунь
Габариты (ВxГxШ), мм
380x500x330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х33
Вес, г.
830
Описание товара Сифон для раковины Haiba (HB80-7)
Сифон для раковины Haiba HB80-7 выполнен в современном стили из качественных материалов. Корпорация «Haiba» одна из крупнейших международных организаций, специализирующаяся в области производства и дизайна сантехнических смесителей, сопутствующих изделий и аксессуаров.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Сифон
Высота, см
38
Длина, м
50
Габаритные размеры), см
38x50x33
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Комплектация
сифон, инструкция, документация, упаковка
Материал
Латунь
Габариты (ВxГxШ), мм
380x500x330
Страна производитель
Китай
Сифон для раковины Haiba HB80-7 выполнен в современном стили из качественных материалов. Корпорация «Haiba» одна из крупнейших международных организаций, специализирующаяся в области производства и дизайна сантехнических смесителей, сопутствующих изделий и аксессуаров.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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