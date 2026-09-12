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Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002)

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Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002) - фото 1
Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002) - фото 2
Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр
Цвет
белый
Комплектация
блок фильтра, 3 сменных картриджа, 2 соединительные трубки, комплект креплений
  • Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002) - фото 1
  • Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002) - фото 2
  • Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 745 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690036
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Фильтр
Высота, см
24
Длина, м
15
Габаритные размеры), см
24x15x33
Страна производства
Россия
Цвет
белый
Комплектация
блок фильтра, 3 сменных картриджа, 2 соединительные трубки, комплект креплений
Материал
пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
240x150x330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х15
Вес, кг.
3.35

Описание товара Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002)

Фильтр GRANULA (Барьер эксперт) - это компактное и удобное решение для городской воды без крана. Он станет оптимальным выбором для тех, кто создает индивидуальный дизайн кухни и выбирает смеситель самостоятельно. Фильтр GRANULA обеспечивает улучшение вкусовых качеств воды, защиту от хлора, тяжелых металлов и механических частиц. Благодаря удобной конструкции, фильтр можно разместить даже на небольшой кухне и менять картриджи одной рукой без инструментов и специальных ключей.

Отзывы о товаре Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Фильтр
Высота, см
24
Длина, м
15
Габаритные размеры), см
24x15x33
Страна производства
Россия
Цвет
белый
Комплектация
блок фильтра, 3 сменных картриджа, 2 соединительные трубки, комплект креплений
Материал
пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
240x150x330
Страна производитель
Китай
Описание
Фильтр GRANULA (Барьер эксперт) - это компактное и удобное решение для городской воды без крана. Он станет оптимальным выбором для тех, кто создает индивидуальный дизайн кухни и выбирает смеситель самостоятельно. Фильтр GRANULA обеспечивает улучшение вкусовых качеств воды, защиту от хлора, тяжелых металлов и механических частиц. Благодаря удобной конструкции, фильтр можно разместить даже на небольшой кухне и менять картриджи одной рукой без инструментов и специальных ключей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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