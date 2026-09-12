Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр
Цвет
белый
Комплектация
блок фильтра, 3 сменных картриджа, 2 соединительные трубки, комплект креплений
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 745 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690036
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фильтр
Высота, см
24
Длина, м
15
Габаритные размеры), см
24x15x33
Страна производства
Россия
Цвет
белый
Комплектация
блок фильтра, 3 сменных картриджа, 2 соединительные трубки, комплект креплений
Материал
пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
240x150x330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х15
Вес, кг.
3.35
Описание товара Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002)
Фильтр GRANULA (Барьер эксперт) - это компактное и удобное решение для городской воды без крана. Он станет оптимальным выбором для тех, кто создает индивидуальный дизайн кухни и выбирает смеситель самостоятельно. Фильтр GRANULA обеспечивает улучшение вкусовых качеств воды, защиту от хлора, тяжелых металлов и механических частиц. Благодаря удобной конструкции, фильтр можно разместить даже на небольшой кухне и менять картриджи одной рукой без инструментов и специальных ключей.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Фильтр
Высота, см
24
Длина, м
15
Габаритные размеры), см
24x15x33
Страна производства
Россия
Цвет
белый
Комплектация
блок фильтра, 3 сменных картриджа, 2 соединительные трубки, комплект креплений
Материал
пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
240x150x330
Страна производитель
Китай
Фильтр GRANULA (Барьер эксперт) - это компактное и удобное решение для городской воды без крана. Он станет оптимальным выбором для тех, кто создает индивидуальный дизайн кухни и выбирает смеситель самостоятельно. Фильтр GRANULA обеспечивает улучшение вкусовых качеств воды, защиту от хлора, тяжелых металлов и механических частиц. Благодаря удобной конструкции, фильтр можно разместить даже на небольшой кухне и менять картриджи одной рукой без инструментов и специальных ключей.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Фильтр GRANULA Барьер ЭКСПЕРТ (АКС-0002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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