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Изливы Haiba (HB7179-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Изливы Haiba (HB7179-7)

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Изливы Haiba (HB7179-7)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Излив для кухонного смесителя
Цвет
черный
Подсветка
нет
Длина излива
530
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690803
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Излив для кухонного смесителя
Высота, см
6
Длина, м
6
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Комплектация
излив, упаковка
Цвет
черный
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
530
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х27х22
Вес, г.
590

Описание товара Изливы Haiba (HB7179-7)

Корпус излива изготовлен из силикона, что обеспечивает его гибкость и долговечность. Монтаж излива осуществляется на смеситель, что гарантирует надежность и простоту установки. Подходит к основаниям: HB73804, HB73556, HB73559, HB73563



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Отзывы о товаре Изливы Haiba (HB7179-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Излив для кухонного смесителя
Высота, см
6
Длина, м
6
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Комплектация
излив, упаковка
Цвет
черный
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
530
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус излива изготовлен из силикона, что обеспечивает его гибкость и долговечность. Монтаж излива осуществляется на смеситель, что гарантирует надежность и простоту установки. Подходит к основаниям: HB73804, HB73556, HB73559, HB73563


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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