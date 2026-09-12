Душевой лоток Haiba сатин (HB93800)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Душевой лоток Haiba сатин (HB93800)
Трап (лоток) под плитку с горизонтальным выпуском из нержавеющей стали HAIBA, 70мм х 800мм Линейный трап под кладку плитки для душа предназначен для отвода воды с пола или поддона под душем. Широкий диапазон регулировки по высоте позволяет устанавливать трап в новых ванных комнатах. Трап обеспечивает свободный слив воды в канализационную систему, также собирая мусор, не давая ему засорять сливные каналы. Принцип работы сухого затвора: легкий поплавок диаметром больше сливного отверстия опускается и закрывает трубу в случае высыхания воды. В рабочем положении вода поднимает и удерживает поплавок на одном уровне и система работает, как один из вариантов гидрозатвора. Если трап не используется, то вода из затвора испаряется, а поплавок закрывает сливное отверстие.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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