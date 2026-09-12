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Душевой лоток Haiba сатин (HB92700) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой лоток Haiba сатин (HB92700)

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Душевой лоток Haiba сатин (HB92700) - фото 1
Душевой лоток Haiba сатин (HB92700) - фото 2
Душевой лоток Haiba сатин (HB92700) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой лоток
  • Душевой лоток Haiba сатин (HB92700) - фото 1
  • Душевой лоток Haiba сатин (HB92700) - фото 2
  • Душевой лоток Haiba сатин (HB92700) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690720
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевой лоток
Высота, см
14.8
Длина, м
70
Комплектация
лоток, сухой затвор, трап
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
148х700х70
Габаритные размеры), см
14.8х70х7
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х34х29
Вес, кг.
3.06

Описание товара Душевой лоток Haiba сатин (HB92700)

Трап (лоток) под плитку с горизонтальным выпуском из нержавеющей стали HAIBA, 70мм х 700мм Линейный трап под кладку плитки для душа предназначен для отвода воды с пола или поддона под душем. Широкий диапазон регулировки по высоте позволяет устанавливать трап в новых ванных комнатах. Трап обеспечивает свободный слив воды в канализационную систему, также собирая мусор, не давая ему засорять сливные каналы. Принцип работы сухого затвора: легкий поплавок диаметром больше сливного отверстия опускается и закрывает трубу в случае высыхания воды.

Отзывы о товаре Душевой лоток Haiba сатин (HB92700)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевой лоток
Высота, см
14.8
Длина, м
70
Комплектация
лоток, сухой затвор, трап
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
148х700х70
Габаритные размеры), см
14.8х70х7
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Трап (лоток) под плитку с горизонтальным выпуском из нержавеющей стали HAIBA, 70мм х 700мм Линейный трап под кладку плитки для душа предназначен для отвода воды с пола или поддона под душем. Широкий диапазон регулировки по высоте позволяет устанавливать трап в новых ванных комнатах. Трап обеспечивает свободный слив воды в канализационную систему, также собирая мусор, не давая ему засорять сливные каналы. Принцип работы сухого затвора: легкий поплавок диаметром больше сливного отверстия опускается и закрывает трубу в случае высыхания воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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