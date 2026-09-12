Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Объём резервуара для воды
1400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690314
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Объём резервуара для воды
1400
Особенности
индикатор включения, индикатор уровня воды, индикация работы, съемный лоток для сбора капель
Максимальное давление
19
Размеры в упаковке, см
37х32х16
Вес, г.
833
Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso Original и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Она прекрасно совмещает в себе все преимущества каждого типа кофеварок и готовит под давлением 19 бар.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Объём резервуара для воды
1400
Особенности
индикатор включения, индикатор уровня воды, индикация работы, съемный лоток для сбора капель
Максимальное давление
19
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso Original и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Она прекрасно совмещает в себе все преимущества каждого типа кофеварок и готовит под давлением 19 бар.
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466