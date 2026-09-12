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Сушилка для рук Savol 2000 Вт (S-CF8609) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Savol 2000 Вт (S-CF8609)

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Сушилка для рук Savol 2000 Вт (S-CF8609) - фото 1
Сушилка для рук Savol 2000 Вт (S-CF8609) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
  • Сушилка для рук Savol 2000 Вт (S-CF8609) - фото 1
  • Сушилка для рук Savol 2000 Вт (S-CF8609) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689985
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х26
Вес, кг.
2.65

Описание товара Сушилка для рук Savol 2000 Вт (S-CF8609)

Практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер. Работает от бытовой электросети. Сенсорное управление.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Savol 2000 Вт (S-CF8609)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер. Работает от бытовой электросети. Сенсорное управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Savol 2000 Вт (S-CF8609) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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