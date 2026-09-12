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Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833)

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Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
4 390 руб.  5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689375
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Бельевая корзина
нет
Высота, см
65
Глубина, см
12
Дополнительный материал
ЛДСП, МДФ
Количество ящиков
1
Ориентация
универсальная
Основной материал
дерево
Покрытие фасада
ламинат
Габариты (ВxГxШ), мм
650х120х520
Система хранения
с дверками, с полками
Страна производства
Россия
Тип умывальника
подвесной
Цвет изделия
белый, бежевый
Цвет фурнитуры
белый
Длина, см
52
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х55х15
Вес, кг.
14

Описание товара Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833)

Зеркальный шкаф для ванной RUNO ЭКО — превосходное решение для современного оснащения ванной комнаты. Шкаф зеркало для ванной ЭКО — это стильное сочетание древесной текстуры дуба на корпусе с белыми рамочными фасадами из МДФ. Шкафчик в ванную имеет одну распашную дверцу с зеркальным фасадом и две открытые полки. Шкаф зеркало универсальный (для смены ориентации изделие поворачивается на 180 градусов). Внутри шкафа — одна внутренняя полка. Мебель для ванной RUNO — красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Бельевая корзина
нет
Высота, см
65
Глубина, см
12
Дополнительный материал
ЛДСП, МДФ
Количество ящиков
1
Ориентация
универсальная
Основной материал
дерево
Покрытие фасада
ламинат
Габариты (ВxГxШ), мм
650х120х520
Система хранения
с дверками, с полками
Развернуть
Страна производства
Россия
Тип умывальника
подвесной
Цвет изделия
белый, бежевый
Цвет фурнитуры
белый
Длина, см
52
Страна производитель
Россия
Описание
Зеркальный шкаф для ванной RUNO ЭКО — превосходное решение для современного оснащения ванной комнаты. Шкаф зеркало для ванной ЭКО — это стильное сочетание древесной текстуры дуба на корпусе с белыми рамочными фасадами из МДФ. Шкафчик в ванную имеет одну распашную дверцу с зеркальным фасадом и две открытые полки. Шкаф зеркало универсальный (для смены ориентации изделие поворачивается на 180 градусов). Внутри шкафа — одна внутренняя полка. Мебель для ванной RUNO — красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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