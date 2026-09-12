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Излив HAIBA плоский 40см (HB40F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Излив HAIBA плоский 40см (HB40F)

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Излив HAIBA плоский 40см (HB40F)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Излив
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687834
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Излив
Высота, см
5.5
Длина, м
40
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х44х22
Вес, г.
210

Описание товара Излив HAIBA плоский 40см (HB40F)

Излив для смесителя торговой марки Haiba (Китай), артикул HB40F F-образный. Основной цвет: хром. Материал изделия: латунь. Длина излива: 400 мм. Поставляется в комплекте: Излив для смесителя.

Отзывы о товаре Излив HAIBA плоский 40см (HB40F)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Излив
Высота, см
5.5
Длина, м
40
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Излив для смесителя торговой марки Haiba (Китай), артикул HB40F F-образный. Основной цвет: хром. Материал изделия: латунь. Длина излива: 400 мм. Поставляется в комплекте: Излив для смесителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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