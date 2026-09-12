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Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099

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Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686778
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
14.1
Глубина, см
24.7
Длина, м
59.5
Основной материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х6
Вес, кг.
2.08

Описание товара Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099

полка для полотенец откидная savol s-004099, изготовлена из нержавеющей стали, имеет хромированное покрытие, современный дизайн, гарантия 3 года.

Отзывы о товаре Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
14.1
Глубина, см
24.7
Длина, м
59.5
Основной материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Описание
полка для полотенец откидная savol s-004099, изготовлена из нержавеющей стали, имеет хромированное покрытие, современный дизайн, гарантия 3 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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