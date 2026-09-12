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Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12)

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Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12) - фото 1
Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12) - фото 2
Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12) - фото 3
Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12) - фото 4
Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
90
Общая длина лейки, мм
220
  • Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12) - фото 1
  • Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12) - фото 2
  • Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12) - фото 3
  • Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12) - фото 4
  • Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686746
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
30.8x20.8 см
Ширина головки лейки, мм
90
Общая длина лейки, мм
220
Размеры в упаковке, см
33х22х9
Вес, кг.
1.33

Описание товара Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12)

Удобная и функциональная лейка для верхного душа. Стильный дизайн и эргономичная форма. Выполнена из качественных прочных материалов. Рассчитана на длительный срок интенсивной эксплуатации.

Отзывы о товаре Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP12)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
30.8x20.8 см
Ширина головки лейки, мм
90
Общая длина лейки, мм
220
Описание
Удобная и функциональная лейка для верхного душа. Стильный дизайн и эргономичная форма. Выполнена из качественных прочных материалов. Рассчитана на длительный срок интенсивной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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