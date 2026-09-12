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Душевая система BELZ (B24613-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система BELZ (B24613-7)

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Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 1
Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 2
Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 3
Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 4
Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 5
Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
28 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 1
  • Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 2
  • Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 3
  • Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 4
  • Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 5
  • Душевая система BELZ (B24613-7) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686383
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
28 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
72х46х40
Вес, кг.
5.38

Описание товара Душевая система BELZ (B24613-7)

Душевая система BELZ B24613 - это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн. Система оснащена изливом, что позволяет использовать ее не только для душа, но и для наполнения ванны. Корпус душевой системы изготовлен из латуни, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Покрытие из хрома придает изделию блеск и защищает его от царапин и пятен. Управление смесителем осуществляется при помощи рычажного механизма, что делает его использование удобным и простым. Запорный клапан, выполненный из керамического картриджа, обеспечивает плавную и точную регулировку температуры воды. Душевая система оснащена аэратором, который смешивает воду с воздухом, что делает струю воды более мягкой и приятной на ощупь. Кроме того, система оборудована антиизвестковым покрытием, которое предотвращает образование известкового налета на поверхности. Комплектация душевой системы включает в себя верхний душ, лейку, шланг и смеситель. Монтаж системы осуществляется вертикально, что позволяет сэкономить пространство в ванной комнате. Душевая система BELZ B24613 - это сочетание стиля, функциональности и качества, которое станет отличным дополнением к вашей ванной комнате.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система BELZ (B24613-7)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
28 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Развернуть
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система BELZ B24613 - это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн. Система оснащена изливом, что позволяет использовать ее не только для душа, но и для наполнения ванны. Корпус душевой системы изготовлен из латуни, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Покрытие из хрома придает изделию блеск и защищает его от царапин и пятен. Управление смесителем осуществляется при помощи рычажного механизма, что делает его использование удобным и простым. Запорный клапан, выполненный из керамического картриджа, обеспечивает плавную и точную регулировку температуры воды. Душевая система оснащена аэратором, который смешивает воду с воздухом, что делает струю воды более мягкой и приятной на ощупь. Кроме того, система оборудована антиизвестковым покрытием, которое предотвращает образование известкового налета на поверхности. Комплектация душевой системы включает в себя верхний душ, лейку, шланг и смеситель. Монтаж системы осуществляется вертикально, что позволяет сэкономить пространство в ванной комнате. Душевая система BELZ B24613 - это сочетание стиля, функциональности и качества, которое станет отличным дополнением к вашей ванной комнате.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
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