Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686082
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
520x310x55
Габаритные размеры), см
52x31x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
31
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
вращение 360 градусов.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.26
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
Смеситель для кухни GRANULA 7110 в графитовом матовом исполнении сочетает современный дизайн с функциональностью. Изготовлен из нержавеющей стали с покрытием PVD+nano, оснащен керамическим картриджем диаметром 35 мм для долговечной работы. Высокий излив (260 мм) обеспечивает удобство использования, а поворотный механизм на 360° позволяет легко регулировать поток воды. Модель поддерживает подключение к системе фильтрации через отдельный канал, сохраняя чистоту воды. Водосберегающий аэратор минимизирует разбрызгивание и расход
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Бренд
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
520x310x55
Габаритные размеры), см
52x31x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
31
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
вращение 360 градусов.
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни GRANULA 7110 в графитовом матовом исполнении сочетает современный дизайн с функциональностью. Изготовлен из нержавеющей стали с покрытием PVD+nano, оснащен керамическим картриджем диаметром 35 мм для долговечной работы. Высокий излив (260 мм) обеспечивает удобство использования, а поворотный механизм на 360° позволяет легко регулировать поток воды. Модель поддерживает подключение к системе фильтрации через отдельный канал, сохраняя чистоту воды. Водосберегающий аэратор минимизирует разбрызгивание и расход
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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