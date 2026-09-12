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Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)

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Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686082
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
520x310x55
Габаритные размеры), см
52x31x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
31
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
вращение 360 градусов.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.26

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)

Смеситель для кухни GRANULA 7110 в графитовом матовом исполнении сочетает современный дизайн с функциональностью. Изготовлен из нержавеющей стали с покрытием PVD+nano, оснащен керамическим картриджем диаметром 35 мм для долговечной работы. Высокий излив (260 мм) обеспечивает удобство использования, а поворотный механизм на 360° позволяет легко регулировать поток воды. Модель поддерживает подключение к системе фильтрации через отдельный канал, сохраняя чистоту воды. Водосберегающий аэратор минимизирует разбрызгивание и расход



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (7110, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
520x310x55
Габаритные размеры), см
52x31x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
31
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
вращение 360 градусов.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни GRANULA 7110 в графитовом матовом исполнении сочетает современный дизайн с функциональностью. Изготовлен из нержавеющей стали с покрытием PVD+nano, оснащен керамическим картриджем диаметром 35 мм для долговечной работы. Высокий излив (260 мм) обеспечивает удобство использования, а поворотный механизм на 360° позволяет легко регулировать поток воды. Модель поддерживает подключение к системе фильтрации через отдельный канал, сохраняя чистоту воды. Водосберегающий аэратор минимизирует разбрызгивание и расход


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Доставка
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