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Душевая штанга Haiba хром (HB8005) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая штанга Haiba хром (HB8005)

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Душевая штанга Haiba хром (HB8005) - фото 1
Душевая штанга Haiba хром (HB8005) - фото 2
Душевая штанга Haiba хром (HB8005) - фото 3
Душевая штанга Haiba хром (HB8005) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга
Цвет
хром
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая штанга Haiba хром (HB8005) - фото 1
  • Душевая штанга Haiba хром (HB8005) - фото 2
  • Душевая штанга Haiba хром (HB8005) - фото 3
  • Душевая штанга Haiba хром (HB8005) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685893
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая штанга
Цвет
хром
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - нержавеющая сталь
Размеры в упаковке, см
69х42х28
Вес, г.
510

Описание товара Душевая штанга Haiba хром (HB8005)

Универсальная стойка для душа Haiba оснащена встроенным поворотным держателем для лейки, который позволяет регулировать ее наклон и высоту подачи воды и мыльницей.



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Отзывы о товаре Душевая штанга Haiba хром (HB8005)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая штанга
Цвет
хром
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - нержавеющая сталь
Описание
Универсальная стойка для душа Haiba оснащена встроенным поворотным держателем для лейки, который позволяет регулировать ее наклон и высоту подачи воды и мыльницей.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Доставка
Отзывы


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