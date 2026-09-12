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Полотенцедержатель Haiba хром (HB1603-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотенцедержатель Haiba хром (HB1603-2)

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Полотенцедержатель Haiba хром (HB1603-2) - фото 1
Полотенцедержатель Haiba хром (HB1603-2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
  • Полотенцедержатель Haiba хром (HB1603-2) - фото 1
  • Полотенцедержатель Haiba хром (HB1603-2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685647
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полотенцедержатель, крепление, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
140х55х255
Размеры в упаковке, см
40х27х14
Вес, г.
270

Описание товара Полотенцедержатель Haiba хром (HB1603-2)

Полотенцедержатель Haiba хром– стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты или туалета. Изготовленный из прочного металла, этот аксессуар станет незаменимым помощником в поддержании порядка и гигиены.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель Haiba хром (HB1603-2)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полотенцедержатель, крепление, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
140х55х255
Описание
Полотенцедержатель Haiba хром– стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты или туалета. Изготовленный из прочного металла, этот аксессуар станет незаменимым помощником в поддержании порядка и гигиены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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