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Полупенал Runo правый 30 (00000000110) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полупенал Runo правый 30 (00000000110)

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Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 1
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 2
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 3
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 4
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 5
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 6
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 7
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 8
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 9
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 10
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 11
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 12
Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 1
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 2
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 3
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 4
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 5
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 6
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 7
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 8
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 9
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 10
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 11
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 12
  • Полупенал Runo правый 30 (00000000110) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684061
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
86.6
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
полупенал
Комплект ножек
да
Комплектация
полупенал, ящик, фурнитура, ножки хром, ножки пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
866x320x300
Габаритные размеры), см
86.6x32x30
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х35х33
Вес, кг.
15.3

Описание товара Полупенал Runo правый 30 (00000000110)

Полупенал RUNO 30 правый 00000000110 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба имеет одну распашную дверцу и один выдвижной ящик на шариковых направляющих. В нижнем отделении одна встроенная полка. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Полупенал Runo правый 30 (00000000110)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
86.6
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
полупенал
Комплект ножек
да
Комплектация
полупенал, ящик, фурнитура, ножки хром, ножки пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Материал боковин
ВЛДСП
Развернуть
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
866x320x300
Габаритные размеры), см
86.6x32x30
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Полупенал RUNO 30 правый 00000000110 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба имеет одну распашную дверцу и один выдвижной ящик на шариковых направляющих. В нижнем отделении одна встроенная полка. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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