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Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288)

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Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 1
Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 2
Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 3
Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 4
Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 5
Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 6
Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 1
  • Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 2
  • Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 3
  • Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 4
  • Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 5
  • Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 6
  • Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684045
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
3
Длина, м
3
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
зеркало с подсветкой
Комплект ножек
нет
Комплектация
зеркало с подсветкой, электрошнур, крепеж, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
стекло
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
800x30x600
Габаритные размеры), см
80x3x60
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х68х7
Вес, кг.
7.2

Описание товара Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288)

Зеркало с подсветкой RUNO «РУАН» стильное, современное и практичное решение для оформления интерьера ванной комнаты, гостиной, спальни или прихожей. Мягкая светодиодная подсветка по периметру зеркала для ванной создаст домашние уют и тепло, а также привнесет изысканность в классический или ультрасовременный интерьер. Зеркало в ванную «РУАН» изготовлено из влагостойкого зеркального полотна толщиной 4 мм. Зеркало с подсветкой в ванную «РУАН» характеризуется высокой четкостью изображения, устойчивостью к воздействию разных чистящих средств. Зеркало с LED подсветкой имеет защиту от брызг, благодаря чему зеркало можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Срок службы светодиодной подсветки не менее 50000 часов, что обеспечивается низким энергопотреблением. Яркость LED подсветки удобно регулировать с помощью сенсорной кнопки, наличие которой является дополнительной защитой электронной начинки зеркала от влаги и продлевает срок его службы. Настенное зеркало подключается к сети 220 В через шнур, который идет в комплекте. Также зеркало с подсветкой для ванной комплектуется настенным креплением. Зеркало RUNO РУАН универсальное, можно повесить как вертикально, так и горизонтально.

Отзывы о товаре Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
3
Длина, м
3
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
зеркало с подсветкой
Комплект ножек
нет
Комплектация
зеркало с подсветкой, электрошнур, крепеж, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Развернуть
Основной материал
стекло
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
800x30x600
Габаритные размеры), см
80x3x60
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркало с подсветкой RUNO «РУАН» стильное, современное и практичное решение для оформления интерьера ванной комнаты, гостиной, спальни или прихожей. Мягкая светодиодная подсветка по периметру зеркала для ванной создаст домашние уют и тепло, а также привнесет изысканность в классический или ультрасовременный интерьер. Зеркало в ванную «РУАН» изготовлено из влагостойкого зеркального полотна толщиной 4 мм. Зеркало с подсветкой в ванную «РУАН» характеризуется высокой четкостью изображения, устойчивостью к воздействию разных чистящих средств. Зеркало с LED подсветкой имеет защиту от брызг, благодаря чему зеркало можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Срок службы светодиодной подсветки не менее 50000 часов, что обеспечивается низким энергопотреблением. Яркость LED подсветки удобно регулировать с помощью сенсорной кнопки, наличие которой является дополнительной защитой электронной начинки зеркала от влаги и продлевает срок его службы. Настенное зеркало подключается к сети 220 В через шнур, который идет в комплекте. Также зеркало с подсветкой для ванной комплектуется настенным креплением. Зеркало RUNO РУАН универсальное, можно повесить как вертикально, так и горизонтально.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало RUNO с подсветкой 600х800 Руан Led (00-00001288) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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