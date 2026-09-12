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Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3)

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Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 1
Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 2
Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 3
Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 4
Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 5
Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 1
  • Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 2
  • Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 3
  • Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 4
  • Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 5
  • Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682707
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
50.8
Глубина, см
21.2
Длина, м
21.2
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепления
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка-решетка, шурупы, дюбели, шестигранный ключ для монтажа аксессуара, инструкция, упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
латунь
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
508x212x238
Габаритные размеры), см
50.8x21.2x23.8
Страна производства
Китай
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х7
Вес, кг.
1.15

Описание товара Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3)

Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.

Отзывы о товаре Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
50.8
Глубина, см
21.2
Длина, м
21.2
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепления
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка-решетка, шурупы, дюбели, шестигранный ключ для монтажа аксессуара, инструкция, упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
латунь
Развернуть
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
508x212x238
Габаритные размеры), см
50.8x21.2x23.8
Страна производства
Китай
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Описание
Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка решетка Savol угловая тройная (S-002832-3) - купить по цене 1640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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