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Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3)

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Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 1
Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 2
Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 1
  • Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 2
  • Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682448
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
66
Глубина, см
20
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка угловая
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка угловая, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Ориентация
универсальная
Основной материал
сталь
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
660x275x200
Страна производства
Чехия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
хром
Цвет фурнитуры
Хром
Длина, см
27.5
Размеры в упаковке, см
66х28х20
Вес, кг.
1.4

Описание товара Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3)

Угловая полка FIXSEN трехэтажная, хром FX-710-3 вмещает в себя большое количество мыльных принадлежностей. Изготовлена из стального прутка, с дополнительным влагоотражающим покрытием. Устойчива к коррозии даже во влажных помещениях.

Отзывы о товаре Полка Fixsen угловая трехэтажная цвет серый (FX-710-3)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
66
Глубина, см
20
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка угловая
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка угловая, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Ориентация
универсальная
Основной материал
сталь
Развернуть
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
660x275x200
Страна производства
Чехия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
хром
Цвет фурнитуры
Хром
Длина, см
27.5
Описание
Угловая полка FIXSEN трехэтажная, хром FX-710-3 вмещает в себя большое количество мыльных принадлежностей. Изготовлена из стального прутка, с дополнительным влагоотражающим покрытием. Устойчива к коррозии даже во влажных помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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