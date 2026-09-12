Углошлифовальная машина DeWalt DCG405P2-QW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681493
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
3.5
Описание товара Углошлифовальная машина DeWalt DCG405P2-QW
Легкая компактная УШМ для обработки металла в сложных условиях (на высоте, в труднодоступных местах). Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20%. Моментальная остановка диска при выключении инструмента, а также электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки. Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли. Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы и защищают от повреждений.
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Легкая компактная УШМ для обработки металла в сложных условиях (на высоте, в труднодоступных местах). Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20%. Моментальная остановка диска при выключении инструмента, а также электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки. Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли. Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы и защищают от повреждений.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина DeWalt DCG405P2-QW - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 40310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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