Уцененный товар Люстра VITALUCE V1137/6 хорошее состояние, 681434
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
помяты листочки в районе крепления ламп, повреждена коробка
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%3 984 руб. 13 281 руб.
В наличии
Код товара: 681434
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 984 руб. -70%
13 281 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
помяты листочки в районе крепления ламп, повреждена коробка
Высота, см
55
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х60х25
Вес, кг.
3.15
Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V1137/6 хорошее состояние
Комплектность: коробка , инструкция, крепление, люстра
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 18
- Общая мощность, Вт: 240
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: металл
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 570
- Длина, мм: 650
- Ширина, мм: 650
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
помяты листочки в районе крепления ламп, повреждена коробка
Высота, см
55
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
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Страна производитель
Россия
Комплектность: коробка , инструкция, крепление, люстра
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 18
- Общая мощность, Вт: 240
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: металл
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 570
- Длина, мм: 650
- Ширина, мм: 650
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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1137/6 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3984 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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