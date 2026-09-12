Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681354
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х11
Вес, кг.
1.68
Описание товара Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000
Это пуско-зарядное устройство литий-полимерного типа повышенной мощности предназначено для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с бензиновым двигателем до 8500 см. куб. и дизельным до 7500 см. куб. и напряжением бортовой сети 12V. Устройство может служить для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов: USB, Type-C и специального выхода 15V.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Это пуско-зарядное устройство литий-полимерного типа повышенной мощности предназначено для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с бензиновым двигателем до 8500 см. куб. и дизельным до 7500 см. куб. и напряжением бортовой сети 12V. Устройство может служить для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов: USB, Type-C и специального выхода 15V.
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000