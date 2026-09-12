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Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000

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Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 1
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 2
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 3
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 4
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 5
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 6
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 7
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 8
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 9
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 10
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 11
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 12
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 13
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 14
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 1
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 2
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 3
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 4
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 5
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 6
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 7
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 8
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 9
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 10
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 11
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 12
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 13
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 14
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681354
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Характеристики

Бренд
BERKUT
Тип товара
Пусковое устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х11
Вес, кг.
1.68

Описание товара Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000

Это пуско-зарядное устройство литий-полимерного типа повышенной мощности предназначено для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с бензиновым двигателем до 8500 см. куб. и дизельным до 7500 см. куб. и напряжением бортовой сети 12V. Устройство может служить для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов: USB, Type-C и специального выхода 15V.

Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-27000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BERKUT
Тип товара
Пусковое устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Это пуско-зарядное устройство литий-полимерного типа повышенной мощности предназначено для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с бензиновым двигателем до 8500 см. куб. и дизельным до 7500 см. куб. и напряжением бортовой сети 12V. Устройство может служить для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов: USB, Type-C и специального выхода 15V.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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