Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681353
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х11
Вес, кг.
1.48
Описание товара Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000
Это специальное пуско-зарядное устройство литий-полимерного типа предназначено для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с бензиновыми двигателями до 6000 см. куб. и дизельными до 4000 см. куб. и напряжением бортовой сети 12V. Также это устройство может служить для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов: USB, Type-C и специального выхода 15V.
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Это специальное пуско-зарядное устройство литий-полимерного типа предназначено для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с бензиновыми двигателями до 6000 см. куб. и дизельными до 4000 см. куб. и напряжением бортовой сети 12V. Также это устройство может служить для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов: USB, Type-C и специального выхода 15V.
Достоинства:
Комментарий:
Все норм. Заряд был на 75%. Упаковка целая, товар соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
нет возможности оценить в работе из-за отсутствия проводов. К сожалению провода для Беркута есть только в Вайлдберизе.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, удобный. Важно - силовые провода SJC-35 покупаются отдельно!
Достоинства:
Комментарий:
проверил - 35 получилось запустить Тойота Королла 1.5л. запустил легко. Без ПЗУ стартер вообще не крутил!
Достоинства:
Комментарий:
Не хватает описания на главной картинке. Обратите внимание на это.!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное устройство! Опробовано в течение двух зим, купили второе в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое производителю, машину завели с первого раза.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в хорошей упаковке, в рабочем состоянии, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Отлично ! Попробовал , на севшем в 0 аккумуляторе 2л бензин в -15 (ни одна лампочка не загорается в салоне) . Завел с пол оборота . Однозначно должен быть с собой , особенно зимой . Это - безопасность !!!!
Достоинства:
Комментарий:
покупала сыну, сказал что хорошая вещь, уже пользовался, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное пусковое зарядное устройство. Купил второе так как у меня есть для него пылесос , гайковёрт и насос для накачки шин. Второй аккумулятор не помешает. Одного немного маловато.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без проблем, свои функции выполняет на все 100 %
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все во время ,все целое ,зарядка была на 65 %,муж в восторге от подарка давно мечтал
Достоинства:
Комментарий:
пока что не представилось возможности использовать его по назначению.но знаю лично,не понаслышке,вещица хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Пока заряжал только гаджеты и с этим проблем не было
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро, думаю то что нужно, пользоваться ещё не приходилось
Достоинства:
Комментарий:
Добротное изделие. Это видно по внешним признакам (качество сборки, вес). Практически сразу после покупки сходу оживил три различных авто на парковке в сильный мороз. Полностью соответствует ожиданиям.
Достоинства:
Комментарий:
Отсутствует быстрая зарядка, если планируете использовать вместо классического пауэр банка, что не всегда удобно. Также нужно обратить внимание при выборе модели на пусковой ток. Я когда подбирал прочитал инструкцию, что ПЗУ запускает дизельный двигатель до 4 л и аккумулятор штатный должен быть не больше 1 100 А, а не обратил внимание на номинальный пусковой ток, у этой модели он 500 А, а этот параметр самый важный нужно его проверять, а не все остальное! У меня дизельный двигатель 2,2 л аккумулятор 800 А, только выдает он пусковой ток то же 800 А поэтому этот прибор мне не подошел нужно более мощный, планирую заменит на JSL-27000.
Достоинства:
Комментарий:
Брал специально для зимы. Автомобиль дизельный 2,2л Из-за коротких поездок и простоя на морозе аккумулятор просаживается каждую зиму. В эту зиму первый раз такое произошло при минус 15. Заряд 9,6В на клеммах. Подключил по инструкции, подождал и завел. Мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Качество исполнения отличное ! Оборудование этой фирмы пользовал до этого , другие модели . Все известные мне пользователи очень довольны . Рекомендую
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000
Достоинства:
Комментарий:
Все норм. Заряд был на 75%. Упаковка целая, товар соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
нет возможности оценить в работе из-за отсутствия проводов. К сожалению провода для Беркута есть только в Вайлдберизе.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, удобный. Важно - силовые провода SJC-35 покупаются отдельно!
Достоинства:
Комментарий:
проверил - 35 получилось запустить Тойота Королла 1.5л. запустил легко. Без ПЗУ стартер вообще не крутил!
Достоинства:
Комментарий:
Не хватает описания на главной картинке. Обратите внимание на это.!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное устройство! Опробовано в течение двух зим, купили второе в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое производителю, машину завели с первого раза.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в хорошей упаковке, в рабочем состоянии, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Отлично ! Попробовал , на севшем в 0 аккумуляторе 2л бензин в -15 (ни одна лампочка не загорается в салоне) . Завел с пол оборота . Однозначно должен быть с собой , особенно зимой . Это - безопасность !!!!
Достоинства:
Комментарий:
покупала сыну, сказал что хорошая вещь, уже пользовался, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное пусковое зарядное устройство. Купил второе так как у меня есть для него пылесос , гайковёрт и насос для накачки шин. Второй аккумулятор не помешает. Одного немного маловато.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без проблем, свои функции выполняет на все 100 %
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все во время ,все целое ,зарядка была на 65 %,муж в восторге от подарка давно мечтал
Достоинства:
Комментарий:
пока что не представилось возможности использовать его по назначению.но знаю лично,не понаслышке,вещица хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Пока заряжал только гаджеты и с этим проблем не было
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро, думаю то что нужно, пользоваться ещё не приходилось
Достоинства:
Комментарий:
Добротное изделие. Это видно по внешним признакам (качество сборки, вес). Практически сразу после покупки сходу оживил три различных авто на парковке в сильный мороз. Полностью соответствует ожиданиям.
Достоинства:
Комментарий:
Отсутствует быстрая зарядка, если планируете использовать вместо классического пауэр банка, что не всегда удобно. Также нужно обратить внимание при выборе модели на пусковой ток. Я когда подбирал прочитал инструкцию, что ПЗУ запускает дизельный двигатель до 4 л и аккумулятор штатный должен быть не больше 1 100 А, а не обратил внимание на номинальный пусковой ток, у этой модели он 500 А, а этот параметр самый важный нужно его проверять, а не все остальное! У меня дизельный двигатель 2,2 л аккумулятор 800 А, только выдает он пусковой ток то же 800 А поэтому этот прибор мне не подошел нужно более мощный, планирую заменит на JSL-27000.
Достоинства:
Комментарий:
Брал специально для зимы. Автомобиль дизельный 2,2л Из-за коротких поездок и простоя на морозе аккумулятор просаживается каждую зиму. В эту зиму первый раз такое произошло при минус 15. Заряд 9,6В на клеммах. Подключил по инструкции, подождал и завел. Мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Качество исполнения отличное ! Оборудование этой фирмы пользовал до этого , другие модели . Все известные мне пользователи очень довольны . Рекомендую