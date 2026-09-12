Мойка высокого давления Bort KEX-3200
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681157
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х56х53
Вес, кг.
55
Описание товара Мойка высокого давления Bort KEX-3200
Мойка высокого давления BORT KEX-3200 - профессиональный аппарат для решения сложных клининговых задач. Аппарат высокого давления BORT KEX-3200 станет незаменимым помощником там, где бытовые мойки бессильны: потоковая автомобильная мойка, мойка грузовых автомобилей и спецтранспорта, уборка больших площадей, клининговые задачи по мойке домов и фасадов, уборка на производстве и тд. Очень высокий расход воды под высоким давлением идеальны для серьезных задач по уборке промышленных территорий и задач по клинингу.
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Мойка высокого давления BORT KEX-3200 - профессиональный аппарат для решения сложных клининговых задач. Аппарат высокого давления BORT KEX-3200 станет незаменимым помощником там, где бытовые мойки бессильны: потоковая автомобильная мойка, мойка грузовых автомобилей и спецтранспорта, уборка больших площадей, клининговые задачи по мойке домов и фасадов, уборка на производстве и тд. Очень высокий расход воды под высоким давлением идеальны для серьезных задач по уборке промышленных территорий и задач по клинингу.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Bort KEX-3200 - купить по цене 68350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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