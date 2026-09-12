Ryobi Аккумуляторные садовые ножницы ONE+ OGS1822 5133002830
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы аккумуляторные
Назначение
для кустов
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Материал лезвия
металл
Аккумулятор в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы аккумуляторные
Назначение
для кустов
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Материал лезвия
металл
Длина лезвия, мм
200
Материал рукоятки
пластик
Габариты без упаковки
180х240х300 мм
Аккумулятор в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х20х9
Вес, кг.
1.89
Описание товара Ryobi Аккумуляторные садовые ножницы ONE+ OGS1822 5133002830
Аккумуляторные садовые ножницы Ryobi ONE+ OGS1822 5133002830 имеют систему быстрой смены насадок. Используются для финишной обработки газона и ухода за кустами. Отличаются эргономичным дизайном и небольшим весом, что способствует удобному управлению одной рукой. Рукоятка с мягкой накладкой увеличивает комфорт и способствует крепкому хвату.
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Бренд
Тип товара
Ножницы аккумуляторные
Назначение
для кустов
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Материал лезвия
металл
Длина лезвия, мм
200
Материал рукоятки
пластик
Габариты без упаковки
180х240х300 мм
Аккумулятор в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
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Страна производитель
Китай
Аккумуляторные садовые ножницы Ryobi ONE+ OGS1822 5133002830 имеют систему быстрой смены насадок. Используются для финишной обработки газона и ухода за кустами. Отличаются эргономичным дизайном и небольшим весом, что способствует удобному управлению одной рукой. Рукоятка с мягкой накладкой увеличивает комфорт и способствует крепкому хвату.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Ryobi Аккумуляторные садовые ножницы ONE+ OGS1822 5133002830 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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