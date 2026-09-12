Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный
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Коллекция Sunny
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Характеристики
Описание товара Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Sunny. Смесители коллекции Sunny отмечены престижной международной наградой Good Design. Стильный дизайн смесителя для ванны/душа с функциональным поворотным изливом легко впишется в современную ванную комнату. Диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 110 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятиядуша.Продуманные детали для удобства использования: телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Черный цвет как нельзя лучше подчеркивает изящество силуэтов смесителя и душевой системы, добавляя роскошь интерьеру ванной комнаты.
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