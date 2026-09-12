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Душевая система Dorff Prime D0740900 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система Dorff Prime D0740900 хром

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Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 1
Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 2
Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 3
Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 4
Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 5
Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 6
Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 7
Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 8
Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20.3 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 1
  • Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 2
  • Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 3
  • Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 4
  • Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 5
  • Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 6
  • Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 7
  • Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 8
  • Душевая система Dorff Prime D0740900 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
23 790 руб.  25 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680931
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20.3 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
74х37х15
Вес, кг.
3.3

Описание товара Душевая система Dorff Prime D0740900 хром

Лаконичный дизайн душевой системы Prime гармонично вписывается в любой стиль интерьера ванной комнаты. Стильные и большие лейки обеспечат комфортный напор воды, а слайдер ручного душа и крепление верхнего позволит настроить нужное положение. Покрытие душевой системы устойчиво к механическим повреждениям и коррозии, что позволит дольше сохранить первозданный вид продукта.



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Отзывы о товаре Душевая система Dorff Prime D0740900 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20.3 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Лаконичный дизайн душевой системы Prime гармонично вписывается в любой стиль интерьера ванной комнаты. Стильные и большие лейки обеспечат комфортный напор воды, а слайдер ручного душа и крепление верхнего позволит настроить нужное положение. Покрытие душевой системы устойчиво к механическим повреждениям и коррозии, что позволит дольше сохранить первозданный вид продукта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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