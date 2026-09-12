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Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром

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Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 2
Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 3
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Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 5
Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 1
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 2
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 3
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 4
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 5
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
17 090 руб.  18 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680928
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.25х0.5х0.17
Вес, кг.
2.5

Описание товара Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром

Готовый комплект для ванной комнаты. Душевой комплект D0103000SS Logic: Душевые комплекты Dorff из нержавеющей стали заслуживают отдельного внимания. Очень практичные и удобные в использовании благодаря шлангам с защитой от перекручивания и функции регулировки по высоте, они к тому же выглядят стильно. Функциональный ручной душ и востребованное цветовое решение не позволят им остаться незамеченными. Смеситель для ванны и душа D3010000SS Logic: Смеситель для ванны и душа из нержавеющей стали Logic – редкое решение среди смесителей для ванной комнаты! Помимо стильного цветового решения, у смесителя увеличен угол наклона струи, благодаря чему он удобен вне зависимости от ширины бортов ванны.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Готовый комплект для ванной комнаты. Душевой комплект D0103000SS Logic: Душевые комплекты Dorff из нержавеющей стали заслуживают отдельного внимания. Очень практичные и удобные в использовании благодаря шлангам с защитой от перекручивания и функции регулировки по высоте, они к тому же выглядят стильно. Функциональный ручной душ и востребованное цветовое решение не позволят им остаться незамеченными. Смеситель для ванны и душа D3010000SS Logic: Смеситель для ванны и душа из нержавеющей стали Logic – редкое решение среди смесителей для ванной комнаты! Помимо стильного цветового решения, у смесителя увеличен угол наклона струи, благодаря чему он удобен вне зависимости от ширины бортов ванны.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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