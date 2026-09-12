Top.Mail.Ru
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 1
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 2
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 3
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 4
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 5
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 6
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 7
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 8
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 9
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 10
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 11
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 12
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 1
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 2
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 3
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 4
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 5
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 6
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 7
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 8
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 9
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 10
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 11
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 12
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 390 руб. 
Начислим 3624 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром
60 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.16
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром

Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной, но вместительной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона, и три режима ручного душа, выполненного в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом ручки смесителя. Простота и минимализм во всем: невидимый излив не занимает много места в пространстве и выглядит более эстетично, но при этом не уступает классическим моделям в решении бытовых вопросов.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной, но вместительной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона, и три режима ручного душа, выполненного в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом ручки смесителя. Простота и минимализм во всем: невидимый излив не занимает много места в пространстве и выглядит более эстетично, но при этом не уступает классическим моделям в решении бытовых вопросов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 60390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...