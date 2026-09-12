Top.Mail.Ru
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 1
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 2
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 3
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 4
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 5
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 6
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 7
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 8
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 9
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 10
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 1
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 2
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 3
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 4
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 5
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 6
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 7
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 8
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 9
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 10
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680894
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.16
Вес, кг.
3.3

Описание товара Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный

Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками при помощи дивертора. Уникальная разработка Damixa, керамический картридж 35 мм с технологией Quite+ значительно снижает уровень шума при использовании душевой системы, сохраняя тишину в доме.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками при помощи дивертора. Уникальная разработка Damixa, керамический картридж 35 мм с технологией Quite+ значительно снижает уровень шума при использовании душевой системы, сохраняя тишину в доме.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...