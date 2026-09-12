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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный

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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 1
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 2
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 3
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 4
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 5
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 6
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 7
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 8
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 9
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 10
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 11
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 1
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 2
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 3
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 4
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 5
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 6
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 7
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 8
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 9
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 10
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 11
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 590 руб. 
Начислим 2736 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный
45 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Размеры в упаковке, см
76х32х13
Вес, кг.
4.2

Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный

Встраиваемая душевая система Scandinavian Pure — воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным для использования в ванной комнате любого размера. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений — помогут взбодриться утром и расслабится вечером. А наличие привычного излива помогает легко решать ряд гигиенических и бытовых задач.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Описание
Встраиваемая душевая система Scandinavian Pure — воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным для использования в ванной комнате любого размера. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений — помогут взбодриться утром и расслабится вечером. А наличие привычного излива помогает легко решать ряд гигиенических и бытовых задач.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510300 черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 45590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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