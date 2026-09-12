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Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром

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Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 1
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 2
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 3
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 4
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 5
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 6
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 7
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
100
Длина излива
90
Запорный клапан
электромагнитный клапан
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
24 490 руб.  26 370 руб. 
Начислим 1470 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром
24 490 руб. -7%
26 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
13.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
32.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
90
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х14
Вес, кг.
2.4

Описание товара Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром

Универсальное решение для жилых домов и общественных мест - сенсорный смеситель для раковины. Смеситель выполнен в стиле high-tech, поэтому он будет выгодно выделяться в помещении и создавать динамику в интерьере. Смеситель быстро фиксируется на раковине в одно отверстие. Клапан смешивания горячей и холодной воды с возможностью регулировки размещается под столешницей. Для включения воды достаточно поднести руки к смесителю. Дистанция срабатывания сенсора 10-30см. Аэратор смесителя оснащен технологией Rub&Clean, позволяющей очистку без использования -дополнительных средств. Сенсорные смесители позволяют сократить расход воды, а инновационная функция Eco Save обеспечит экономию до 30%. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
13.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
32.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
100
Длина излива
90
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное решение для жилых домов и общественных мест - сенсорный смеситель для раковины. Смеситель выполнен в стиле high-tech, поэтому он будет выгодно выделяться в помещении и создавать динамику в интерьере. Смеситель быстро фиксируется на раковине в одно отверстие. Клапан смешивания горячей и холодной воды с возможностью регулировки размещается под столешницей. Для включения воды достаточно поднести руки к смесителю. Дистанция срабатывания сенсора 10-30см. Аэратор смесителя оснащен технологией Rub&Clean, позволяющей очистку без использования -дополнительных средств. Сенсорные смесители позволяют сократить расход воды, а инновационная функция Eco Save обеспечит экономию до 30%. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром - по цене 24490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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