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Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром

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Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 1
Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 2
Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 3
Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 4
Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 5
Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 6
Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 7
Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 8
Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 9
Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Высота излива
1052
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 7
  • Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 8
  • Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 9
  • Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 390 руб. 
Начислим 4524 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром
75 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
102
Страна бренда
Дания
Ширина, см
16
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
1052
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х31х20
Вес, кг.
6

Описание товара Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром

Долгожданное пополнение коллекции Gala – отдельностоящий смеситель для ванны. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое эстетичное решение для современной ванной комнаты с отдельностоящей ванной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Смеситель дополнен ручной лейкой для душа. Переключайте потоки воды между лейкой и изливом плавным поворотом дивертора.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
102
Страна бренда
Дания
Ширина, см
16
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
1052
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Gala – отдельностоящий смеситель для ванны. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое эстетичное решение для современной ванной комнаты с отдельностоящей ванной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Смеситель дополнен ручной лейкой для душа. Переключайте потоки воды между лейкой и изливом плавным поворотом дивертора.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром - купить по цене 75390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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