Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный
Смесители Scandinavian Pure — классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым во всем мире. Впервые в линейке продуктов Damixa — отдельностоящий смеситель напольного монтажа. Это не только яркий акцент, но и идеальное решение для отдельностоящей ванны. А ручка и лейка в трендовой форме стика привнесут особую эстетику в интерьер ванной комнаты.. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.
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