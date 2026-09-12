Top.Mail.Ru
Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный - фото 1
Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный - фото 2
Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный - фото 3
Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный - фото 4
Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Высота излива
840
Длина излива
219
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный - фото 1
  • Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный - фото 2
  • Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный - фото 3
  • Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный - фото 4
  • Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680803
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
116.4
Страна бренда
Дания
Ширина, см
17.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
840
Длина излива
219
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х20х13
Вес, кг.
5

Описание товара Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный

Смесители Scandinavian Pure — классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым во всем мире. Впервые в линейке продуктов Damixa — отдельностоящий смеситель напольного монтажа. Это не только яркий акцент, но и идеальное решение для отдельностоящей ванны. А ручка и лейка в трендовой форме стика привнесут особую эстетику в интерьер ванной комнаты.. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
116.4
Страна бренда
Дания
Ширина, см
17.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
840
Длина излива
219
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители Scandinavian Pure — классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым во всем мире. Впервые в линейке продуктов Damixa — отдельностоящий смеситель напольного монтажа. Это не только яркий акцент, но и идеальное решение для отдельностоящей ванны. А ручка и лейка в трендовой форме стика привнесут особую эстетику в интерьер ванной комнаты.. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...