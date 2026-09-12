Сифон для раковины Option 210800300 чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сифон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680770
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х9х6
Вес, г.
748
Описание товара Сифон для раковины Option 210800300 чёрный
Совершенная форма и конструкция сифона Damixa органично впишутся в дизайн современной ванной комнаты. Выполненный из нержавеющей стали, сифон отличается высокой прочностью и долговечностью. Возможность регулировки по высоте обеспечивает беспроблемную и быструю установку. А благодаря специальному отверстию для чистки обслуживание и уход за сифоном не составят труда.
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Совершенная форма и конструкция сифона Damixa органично впишутся в дизайн современной ванной комнаты. Выполненный из нержавеющей стали, сифон отличается высокой прочностью и долговечностью. Возможность регулировки по высоте обеспечивает беспроблемную и быструю установку. А благодаря специальному отверстию для чистки обслуживание и уход за сифоном не составят труда.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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