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Сифон для раковины Option 210800300 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сифон для раковины Option 210800300 чёрный

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Сифон для раковины Option 210800300 чёрный - фото 1
Сифон для раковины Option 210800300 чёрный - фото 2
Сифон для раковины Option 210800300 чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сифон
  • Сифон для раковины Option 210800300 чёрный - фото 1
  • Сифон для раковины Option 210800300 чёрный - фото 2
  • Сифон для раковины Option 210800300 чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680770
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Сифон
Размеры в упаковке, см
38х9х6
Вес, г.
748

Описание товара Сифон для раковины Option 210800300 чёрный

Совершенная форма и конструкция сифона Damixa органично впишутся в дизайн современной ванной комнаты. Выполненный из нержавеющей стали, сифон отличается высокой прочностью и долговечностью. Возможность регулировки по высоте обеспечивает беспроблемную и быструю установку. А благодаря специальному отверстию для чистки обслуживание и уход за сифоном не составят труда.

Отзывы о товаре Сифон для раковины Option 210800300 чёрный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Сифон
Описание
Совершенная форма и конструкция сифона Damixa органично впишутся в дизайн современной ванной комнаты. Выполненный из нержавеющей стали, сифон отличается высокой прочностью и долговечностью. Возможность регулировки по высоте обеспечивает беспроблемную и быструю установку. А благодаря специальному отверстию для чистки обслуживание и уход за сифоном не составят труда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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