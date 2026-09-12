Длинный донный клапан Option 210610000 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
донный клапан
Цвет
хром
Комплектация
донный клапан, крепления, инструкция, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 680766
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
донный клапан
Цвет
хром
Комплектация
донный клапан, крепления, инструкция, упаковка
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/4
Габариты
219х63 мм
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
27х8х8
Вес, г.
377
Описание товара Длинный донный клапан Option 210610000 хром
Цельнометаллический донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Дополнен отверстием для подключения перелива, помогающего выпускать воду из раковины при ее переполнении через отверстие в нижней части перелива. Хромированное покрытие корпуса и заглушки обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
донный клапан
Цвет
хром
Комплектация
донный клапан, крепления, инструкция, упаковка
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/4
Габариты
219х63 мм
Страна производитель
Дания
Цельнометаллический донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Дополнен отверстием для подключения перелива, помогающего выпускать воду из раковины при ее переполнении через отверстие в нижней части перелива. Хромированное покрытие корпуса и заглушки обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Длинный донный клапан Option 210610000 хром - стоимость товара 5490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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