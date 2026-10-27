Микрофон Shure SM58-LCE
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб.
В наличии
Код товара: 680309
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 990 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
350
Описание товара Микрофон Shure SM58-LCE
Динамический микрофон Shure SM58-LCE – это качественное устройство, применяемое широко в вокальной области. Микрофон гарантирует чистое звучание, не допуская посторонних шумов. Его эргономичная форма способствует тому, что он удобно ложится в ладонь. Капсуля микрофона надежно защищена изнутри при помощи поролоновой прослойки. Подключается устройство посредством разъема 3-pin XLR. Кардиодный ручной микрофон Shure SM58-LCE пользуется широкой популярностью даже среди профессиональных артистов, ведь это устройство гарантирует ясное и живое звучание, а кроме этого, является прочным и надежным прибором.
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Динамический микрофон Shure SM58-LCE – это качественное устройство, применяемое широко в вокальной области. Микрофон гарантирует чистое звучание, не допуская посторонних шумов. Его эргономичная форма способствует тому, что он удобно ложится в ладонь. Капсуля микрофона надежно защищена изнутри при помощи поролоновой прослойки. Подключается устройство посредством разъема 3-pin XLR. Кардиодный ручной микрофон Shure SM58-LCE пользуется широкой популярностью даже среди профессиональных артистов, ведь это устройство гарантирует ясное и живое звучание, а кроме этого, является прочным и надежным прибором.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон Shure SM58-LCE - по цене 13990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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