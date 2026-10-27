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Микрофон Shure SM58-LCE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Shure SM58-LCE

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Микрофон Shure SM58-LCE - фото 3
Микрофон Shure SM58-LCE - фото 4
Микрофон Shure SM58-LCE - фото 5
Микрофон Shure SM58-LCE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Shure SM58-LCE - фото 1
  • Микрофон Shure SM58-LCE - фото 2
  • Микрофон Shure SM58-LCE - фото 3
  • Микрофон Shure SM58-LCE - фото 4
  • Микрофон Shure SM58-LCE - фото 5
  • Микрофон Shure SM58-LCE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 
Начислим 1399 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Микрофон Shure SM58-LCE
13 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Shure
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
350

Описание товара Микрофон Shure SM58-LCE

Динамический микрофон Shure SM58-LCE – это качественное устройство, применяемое широко в вокальной области. Микрофон гарантирует чистое звучание, не допуская посторонних шумов. Его эргономичная форма способствует тому, что он удобно ложится в ладонь. Капсуля микрофона надежно защищена изнутри при помощи поролоновой прослойки. Подключается устройство посредством разъема 3-pin XLR. Кардиодный ручной микрофон Shure SM58-LCE пользуется широкой популярностью даже среди профессиональных артистов, ведь это устройство гарантирует ясное и живое звучание, а кроме этого, является прочным и надежным прибором.

Отзывы о товаре Микрофон Shure SM58-LCE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Shure
Тип товара
Микрофон
Описание
Динамический микрофон Shure SM58-LCE – это качественное устройство, применяемое широко в вокальной области. Микрофон гарантирует чистое звучание, не допуская посторонних шумов. Его эргономичная форма способствует тому, что он удобно ложится в ладонь. Капсуля микрофона надежно защищена изнутри при помощи поролоновой прослойки. Подключается устройство посредством разъема 3-pin XLR. Кардиодный ручной микрофон Shure SM58-LCE пользуется широкой популярностью даже среди профессиональных артистов, ведь это устройство гарантирует ясное и живое звучание, а кроме этого, является прочным и надежным прибором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Shure SM58-LCE - по цене 13990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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