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Характеристики
Тип товара
Дополнение для настольной игры
Жанр игры
логическая, развивающая, семейная, стратегическая
Возраст от
6 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 5
Среднее время игры, в минутах
15 минут
Материал
бумага, дерево, картон
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679991
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5 двухсторонних планшетов динопарка, 60 фигурок динозавров, кубик места, мешочек, правила игры.
Материал
бумага, дерево, картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300
Описание товара Настольная игра GaGa Драфтозавры. Летающие арт.GG319
Летающие – это дополнение к уютной семейной стратегии Драфтозавры. Готовы ли вы забраться на самые вершины гор и устроиться в вольерах с самым лучшим видом вместе с непоседливыми птеродактилямиx Эти крылатые динозавры могут игнорировать значения вольеров, выпавших на кубике, но взамен вводят парочку новых правил. Так, поселиться на заманчивых горных вершинах можно будет только последовательно взбираясь на них шаг за шагом, а также вам придется на своих крыльях разносить по остальным вольерам яйца других динозавров, необъяснимым образом появляющиеся в ваших гнездах. Все мили, что вы пролетите в ходе этой необычной задачи, в конце игры будут вознаграждены победными очками, поэтому будьте готовы хорошенько размять крылья. В коробочке дополнения вы найдете 10 симпатичных фигурок птеродактилей и пять двухсторонних планшетов вольеров-авиариев. Настало время расширить свой динопарк и сыграть по новым правилам!.
5 двухсторонних планшетов динопарка, 60 фигурок динозавров, кубик места, мешочек, правила игры.
Материал
бумага, дерево, картон
Страна производитель
Китай
Описание
Летающие – это дополнение к уютной семейной стратегии Драфтозавры. Готовы ли вы забраться на самые вершины гор и устроиться в вольерах с самым лучшим видом вместе с непоседливыми птеродактилямиx Эти крылатые динозавры могут игнорировать значения вольеров, выпавших на кубике, но взамен вводят парочку новых правил. Так, поселиться на заманчивых горных вершинах можно будет только последовательно взбираясь на них шаг за шагом, а также вам придется на своих крыльях разносить по остальным вольерам яйца других динозавров, необъяснимым образом появляющиеся в ваших гнездах. Все мили, что вы пролетите в ходе этой необычной задачи, в конце игры будут вознаграждены победными очками, поэтому будьте готовы хорошенько размять крылья. В коробочке дополнения вы найдете 10 симпатичных фигурок птеродактилей и пять двухсторонних планшетов вольеров-авиариев. Настало время расширить свой динопарк и сыграть по новым правилам!.
Настольная игра GaGa Драфтозавры. Летающие арт.GG319 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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