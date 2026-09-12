Настольная игра Карты сокровищ арт.15201/10
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
семейная
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Дорожная
да
Среднее время игры, в минутах
10-45 минут
Материал
картон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679584
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
семейная
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Дорожная
да
Среднее время игры, в минутах
10-45 минут
Комплектация
47 карт сокровищ, 8 карт экспедиций, 4 карты подсчёта, 1 карта раундов, 4 фломастера, правила игры
Материал
картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
350
Описание товара Настольная игра Карты сокровищ арт.15201/10
В настольной игре «Карты Сокровищ» каждый игрок выступает в роли кладоискателя. В ваши руки попали настоящие пиратские карты, на которых с точностью до мельчайших подробностей указана местоположение спрятанных сокровищ. Всё, что вам нужно – это взять с собой команду любителей приключений, маркер лопату, а лучше сразу две и отправиться в сторону приключений. Ваши ресурсы не безграничны, поэтому помните: чем быстрее вы исследуете один из островов, тем быстрее вы сможете начать исследование другого. А как вы понимаете, тем больше сокровищ вы сможете отыскать
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
семейная
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Дорожная
да
Среднее время игры, в минутах
10-45 минут
Комплектация
47 карт сокровищ, 8 карт экспедиций, 4 карты подсчёта, 1 карта раундов, 4 фломастера, правила игры
Материал
картон
Страна производитель
Китай
В настольной игре «Карты Сокровищ» каждый игрок выступает в роли кладоискателя. В ваши руки попали настоящие пиратские карты, на которых с точностью до мельчайших подробностей указана местоположение спрятанных сокровищ. Всё, что вам нужно – это взять с собой команду любителей приключений, маркер лопату, а лучше сразу две и отправиться в сторону приключений. Ваши ресурсы не безграничны, поэтому помните: чем быстрее вы исследуете один из островов, тем быстрее вы сможете начать исследование другого. А как вы понимаете, тем больше сокровищ вы сможете отыскать
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