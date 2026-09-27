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Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble

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Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 1
Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 2
Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 3
Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 4
Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 5
Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 6
Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 7
Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 8
Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 9
Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 1
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 2
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 3
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 4
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 5
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 6
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 7
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 8
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 9
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
18 000 руб.  23 750 руб. 
Начислим 288 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679372
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble
18 000 руб. -24%
23 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х47х14
Вес, кг.
9.2

Описание товара Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble

Электрический конвектор серии Brilliant Marble - не просто бытовой помощник в обогреве помещения. Благодаря современному дизайну передней противоударной панели из стеклокерамики, прибор превращается в арт-объект, сочетающий в себе непревзойденный стиль и эффективность. Инверторный блок управления нового поколения digital INVERTER 3.0 обеспечивает экономию электроэнергии в 3 раза. Инверторный блок управления конвектора, измеряя температуру специальным высокочувствительным датчиком, плавно изменяет мощность нагревательного элемента не только в зависимости от текущей температуры, но и от скорости её изменения. Датчик реагирует на температурные изменения с точностью до 0,1°С. Для поддержания установленной температуры нагревательному элементу не нужно периодически включаться на полную мощность и выключаться. Достаточно постоянного небольшого потребления электроэнергии.

Отзывы о товаре Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор серии Brilliant Marble - не просто бытовой помощник в обогреве помещения. Благодаря современному дизайну передней противоударной панели из стеклокерамики, прибор превращается в арт-объект, сочетающий в себе непревзойденный стиль и эффективность. Инверторный блок управления нового поколения digital INVERTER 3.0 обеспечивает экономию электроэнергии в 3 раза. Инверторный блок управления конвектора, измеряя температуру специальным высокочувствительным датчиком, плавно изменяет мощность нагревательного элемента не только в зависимости от текущей температуры, но и от скорости её изменения. Датчик реагирует на температурные изменения с точностью до 0,1°С. Для поддержания установленной температуры нагревательному элементу не нужно периодически включаться на полную мощность и выключаться. Достаточно постоянного небольшого потребления электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 18000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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