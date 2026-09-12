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Индукционная варочная панель Bosch PXE675DC1E черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Bosch PXE675DC1E черная

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Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 1
Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 2
Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 3
Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 4
Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 5
Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 6
Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 7
Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 8
Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 1
  • Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 2
  • Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 3
  • Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 4
  • Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 5
  • Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 6
  • Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 7
  • Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 8
  • Варочная поверхность Bosch PXE675DC1E Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678085
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
17

Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PXE675DC1E черная

Электрическая варочная поверхность BOSCH PXE675DC1E станет не только помощником на кухне, но и украсит рабочее пространство. Особенность модели в независимой установке, что позволит каждому подобрать для нее подходящее место. Плита содержит четыре конфорки с покрытием из стеклокерамики. Индикаторы остаточного тепла позволяют довести до готовности блюдо, а также обезопасить себя на последней стадии готовки. BOSCH PXE675DC1E имеет сенсорное управление и поддерживает функцию таймера. Это позволяет отвлекаться от готовки, доверяя блюдо автоматике. Среди прочих функций варочной поверхности стоит выделить Power management, сенсор жарения PerfectFry: 5 температурных диапазонов работы и функцию распознавания посуды. Интерес представляет возможность зоны FlexInduction работать как 2 раздельные конфорки либо как 1 большая конфорка. Благодаря этому для готовки можно использовать посуду любого размера.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch PXE675DC1E черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная поверхность BOSCH PXE675DC1E станет не только помощником на кухне, но и украсит рабочее пространство. Особенность модели в независимой установке, что позволит каждому подобрать для нее подходящее место. Плита содержит четыре конфорки с покрытием из стеклокерамики. Индикаторы остаточного тепла позволяют довести до готовности блюдо, а также обезопасить себя на последней стадии готовки. BOSCH PXE675DC1E имеет сенсорное управление и поддерживает функцию таймера. Это позволяет отвлекаться от готовки, доверяя блюдо автоматике. Среди прочих функций варочной поверхности стоит выделить Power management, сенсор жарения PerfectFry: 5 температурных диапазонов работы и функцию распознавания посуды. Интерес представляет возможность зоны FlexInduction работать как 2 раздельные конфорки либо как 1 большая конфорка. Благодаря этому для готовки можно использовать посуду любого размера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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