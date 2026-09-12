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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678085
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Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PXE675DC1E черная
Электрическая варочная поверхность BOSCH PXE675DC1E станет не только помощником на кухне, но и украсит рабочее пространство. Особенность модели в независимой установке, что позволит каждому подобрать для нее подходящее место. Плита содержит четыре конфорки с покрытием из стеклокерамики. Индикаторы остаточного тепла позволяют довести до готовности блюдо, а также обезопасить себя на последней стадии готовки. BOSCH PXE675DC1E имеет сенсорное управление и поддерживает функцию таймера. Это позволяет отвлекаться от готовки, доверяя блюдо автоматике. Среди прочих функций варочной поверхности стоит выделить Power management, сенсор жарения PerfectFry: 5 температурных диапазонов работы и функцию распознавания посуды. Интерес представляет возможность зоны FlexInduction работать как 2 раздельные конфорки либо как 1 большая конфорка. Благодаря этому для готовки можно использовать посуду любого размера.
Электрическая варочная поверхность BOSCH PXE675DC1E станет не только помощником на кухне, но и украсит рабочее пространство. Особенность модели в независимой установке, что позволит каждому подобрать для нее подходящее место. Плита содержит четыре конфорки с покрытием из стеклокерамики. Индикаторы остаточного тепла позволяют довести до готовности блюдо, а также обезопасить себя на последней стадии готовки. BOSCH PXE675DC1E имеет сенсорное управление и поддерживает функцию таймера. Это позволяет отвлекаться от готовки, доверяя блюдо автоматике. Среди прочих функций варочной поверхности стоит выделить Power management, сенсор жарения PerfectFry: 5 температурных диапазонов работы и функцию распознавания посуды. Интерес представляет возможность зоны FlexInduction работать как 2 раздельные конфорки либо как 1 большая конфорка. Благодаря этому для готовки можно использовать посуду любого размера.
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