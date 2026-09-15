Уцененный товар Бра Vitaluce V5871-9/2A, 2xE14 макс. 40Вт, 677355
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настенные светильники
Причина уценки
повреждена упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%1 663 руб. 5 542 руб.
В наличии
Код товара: 677355
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 663 руб. -70%
5 542 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настенные светильники
Причина уценки
повреждена упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х21х14
Вес, кг.
1.9
Описание товара Уцененный товар Бра Vitaluce V5871-9/2A, 2xE14 макс. 40Вт
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: бра, инструкция, коробка
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 4
- Общая мощность, Вт: 80
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Встроенный выключатель: без выключателя
- Материал плафонов: без плафонов
- Материал арматуры: металл
- Цветовая температура, К: теплый (до 3500)
- Высота, мм: 360
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Бренд
Тип товара
Настенные светильники
Причина уценки
повреждена упаковка
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: бра, инструкция, коробка
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 4
- Общая мощность, Вт: 80
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Встроенный выключатель: без выключателя
- Материал плафонов: без плафонов
- Материал арматуры: металл
- Цветовая температура, К: теплый (до 3500)
- Высота, мм: 360
Уцененный товар Бра Vitaluce V5871-9/2A, 2xE14 макс. 40Вт - по цене 1663 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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