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Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND

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Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND - фото 1
Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND - фото 2
Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
108х11х12
  • Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND - фото 1
  • Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND - фото 2
  • Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675547
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
108х11х12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.13х0.11
Вес, кг.
3.6

Описание товара Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND

Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND с ножками квадратного сечения - это универсальная и прочная алюминиевая стойка, разработанная для решения различных профессиональных задач по установке осветительных приборов. Эта стойка с черным порошковым покрытием может достигать высоты 2,9 м и выдерживает нагрузку до 10 кг. Приваренный алюминиевый штифт и ножки квадратного сечения обеспечивают исключительную устойчивость даже в сложных условиях.

Отзывы о товаре Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND




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Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
108х11х12
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND с ножками квадратного сечения - это универсальная и прочная алюминиевая стойка, разработанная для решения различных профессиональных задач по установке осветительных приборов. Эта стойка с черным порошковым покрытием может достигать высоты 2,9 м и выдерживает нагрузку до 10 кг. Приваренный алюминиевый штифт и ножки квадратного сечения обеспечивают исключительную устойчивость даже в сложных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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