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Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50

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Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 1
Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 2
Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 3
Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 4
Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 5
Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 1
  • Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 2
  • Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 3
  • Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 4
  • Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 5
  • Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675524
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадратная
Габаритные размеры, см
30х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х5
Вес, г.
400

Описание товара Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50

Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 с сотами предназначен для использования с гибкими светодиодными FH50BiиFH50R. Софтбокс рассеивает свет от отдельных светодиодов на панели, чтобы минимизировать количество горячих точек и обеспечить более приятное качество света. Данный софтбокс поставляется со съемными сотами. Соты позволяют сконцентрировать свет, уменьшая его рассеивание, и дают возможность управления световым пятном, контролируя распределение света на объект съемки или фон.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадратная
Габаритные размеры, см
30х30
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 с сотами предназначен для использования с гибкими светодиодными FH50BiиFH50R. Софтбокс рассеивает свет от отдельных светодиодов на панели, чтобы минимизировать количество горячих точек и обеспечить более приятное качество света. Данный софтбокс поставляется со съемными сотами. Соты позволяют сконцентрировать свет, уменьшая его рассеивание, и дают возможность управления световым пятном, контролируя распределение света на объект съемки или фон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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