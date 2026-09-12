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Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW

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Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 1
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 2
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 3
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 4
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 5
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 6
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 7
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 8
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 1
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 2
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 3
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 4
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 5
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 6
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 7
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 8
  • Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675522
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
60х90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х22х5
Вес, кг.
1.6

Описание товара Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW

Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - световой модификатор для студийных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер прямоугольного софтбокса 60х90 см, глубина 44 см.

Отзывы о товаре Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
60х90
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes SBQ-SBII 6090 BW - световой модификатор для студийных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер прямоугольного софтбокса 60х90 см, глубина 44 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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